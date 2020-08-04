شكرا لقرائتكم لجنة التخطيط توصى بتدعيم دفاع الأهلى قبل الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوصت لجنة التخطيط بالأهلي بضرورة التعاقد مع مساك خلال الميركاتو الصيفي القادم وهو الأمر الذي لا يراه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق ضرورياً حتى هذه اللحظة، إلا أن اللجنة ترغب في تدعيم المركز خاصة وأن فايلر قد لا يستكمل عقده ويرحل بعد انتهاء بطولة الدوري وافريقيا هذا الموسم، حيث يوجد بند في عقده يمنحه الرحيل بعد ثلاثة أشهر دون قيد أو شرط وبالتالي فمهمة تدعيم الفريق ستكون مسئولية لجنة التخطيط.

ويُفاضل مسئولو الأهلي بين خيارين لتدعيم الدفاع الأحمر الأول هو أسامة جلال مدافع إنبي والذي رحبت إدارة النادي البترولي ببيعه للأهلي، إلا أن هناك خلاف مادي حول سعره، والخيار الثاني هو إعادة محمد عبد المنعم الشهير بـ"كامبوس" مدافع الفريق الشاب المعار لسموحة لمدة موسم ونصف وتنتهي اعارته بنهاية الموسم القادم، إلا أنه يوجد بند في عقده يمنح الإدارة الحمراء الحق في استعادة اللاعب بعد 6 أشهر فقط من الإعارة، وهو ما يحدث خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).