هل ينضم الجزائري عيسى ماندي لـ نادي ليفربول ؟

اقترب نادي ليفربول الإنجليزي من التعاقد مع المدافع الجزائري عيسى ماندي لاعب ريال بيتيس الإسباني، في الوقت الذي ينتهي فيه عقده مع فريقه الحالي العام المقبل.

وذكرت صحيفة "دايلي ستار" البريطانية، اليوم الاثنين، أن أولوية ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية ستكون التعاقد مع مدافع، وذلك عقب رحيل الكرواتي ديان لوفرين إلى زينيت سان بطرسبرج الروسي.

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وأضافت الصحيفة أن بيتيس يرغب في الاستفادة على المستوى المادي من مدافعه الجزائري، وذلك بدلا من خسارته بدون مقابل بعد انتهاء عقده، مما منح ليفربول دفعة كبيرة في محاولاته لضم اللاعب

وتابعت أن ماندي -28 عاما- قدم موسما جيدا في الدوري الإسباني، ليخطف الأنظار إليه بأدائه المميز مع بيتيس.

وانضم ماندي إلى ريال بيتيس قادما من ستاد ريمس الفرنسي في عام 2016، حيث لعب للفريق 95 مباراة وسجل أربعة أهداف، كما حقق لقب كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر مع المنتخب الجزائري.