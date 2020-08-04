لونغليه: صلاح وماني وفيرمينو أخطر 3 مهاجمين في أوروبا

أكد الفرنسي كليمنت لونغليه اليوم الإثنين، أن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح أحد أخطر المهاجمين في أوروبا حالياً، إضافة إلى زميليه في هجوم ليفربول الإنجليزي؛ السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

وأوضح مدافع برشلونة الإسباني: "صلاح وماني يشكلان ثلاثياً خطيراً للغاية مع فيرمينو الذي يخلق المساحات لزميليه".

بالمثل، اعتبر لونغليه أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي "مهاجم موهوب بشدة وجيد للغاية في مواجهة الشباك وداخل منطقة الجزاء، يمتلك مستوى عال من اللياقة البدنية ويجبرك على البقاء متيقظاً طيلة الوقت".

وأضاف: "راشفورد أيضاً سريع جداً في الأمتار الأولى ويجب تجنب تواجده أمام المرمى"، مشيراً أيضاً إلى روميلو لوكاكو لأنه "لاعب يتمتع ببنيان صلب وقوة كبيرة" لذا لا يفضل "البقاء بالقرب منه كثيراً".

وحول نابولي، منافس برشلونة في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال السبت المقبل، اعترف لونغليه أنه فريق "يصعب التغلب عليه"، لذا يتعين على "البلوغرانا" تقديم "مباراة جيدة" للتأهل إلى نهائي لشبونة.

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واعترف المدافع أن برشلونة يتمتع بـ"أفضلية طفيفة لكن ليست شاسعة" على منافسه الإيطالي لا سيما بعد التعادل 1-1 خلال مباراة الذهاب، في تصريحات أوردها موقع النادي الكاتالوني.

وقال لونغليه: "ينبغي أن نقدم مباراة جميلة كي نتأهل ونسافر إلى البرتغال، سنكافح بعد ذلك من أجل الوصول إلى أبعد مدى ممكن".

وتطرق اللاعب إلى البلجيكي درييس مرتينز، أحد أهم الأسلحة الهجومية لأبناء نابولي، حيث أقر "لم أستطع مواجهته في لقاء الذهاب، لكننا التقينا في فترة الإعداد قبل الموسم، إنه سريع للغاية في الأمتار الثلاثة الأولى، يستطيع التحرك حولك بسهولة ويحب العدو وراء المدافعين وهو شديد الخطورة قرب المرمى، سجل هدفاً رائعاً في مباراة الذهاب".

وأوضح لونغليه أنه يقتدي بلاعبين مثل لوران بلان وجيرارد بيكيه الذين "لطالما" ألهماه.

وتابع: "بدأت لعب كرة القدم في خط الوسط، لكن حين كنت في الـ11 من العمر وقعت مع فريق أكبر ورأوا أنني أمتلك إمكانات كمدافع".