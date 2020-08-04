شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستقر على بدائل بن شرقى وأوناجم أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الزمالك تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، استعداداته لمواجهة المصرى البورسعيدى، في المباراة التي ستقام بعد غدٍ، الخميس، على استاد برج العرب، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع عشر من منافسات الدورى الممتاز المقرر عودتها بعد فترة طويلة من التوقف التي جاءت بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث يواصل الزمالك حاليًا تدريباته في معسكره المغلق بمدينة برج العرب المقام منذ يوم السبت الماضى استعدادًا لمواجهة المصرى ثم مواجهة الاتحاد السكندرى، يوم 10 من شهر أغسطس الجارى، على ستاد برج العرب أيضًا في بطولة الدورى.

واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على إشراك أحمد زيزو، صانع ألعاب الفريق، في مركز الجناح الأيسر أمام المصرى لتعويض غياب المغربى أشرف بن شرقى الجناح الأيسر للفريق مع الدفع بإسلام جابر في مركز الجناح الأيمن لتعويض غياب المغربى محمد أوناجم حيث يغيب الثنائى المغربى عن الزمالك لتواجدهم في المغرب طوال فترة التوقف الكروى حيث تم تأجيل موعد عودتهم أكثر من مرة بسبب ظروف الطيران ومن المقرر بشكل نهائي أن يعود الثنائى خلال الساعات القادمة إلى القاهرة، قادمين من مدينة دبى الإماراتية بعد اللجوء إلى الطيران من المغرب إلى الإمارات ثم إلى القاهرة من أجل إعادة الثنائى لعدم وجود رحلات طيران مباشرة من المغرب لمصر خلال الوقت الحالي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

ويرتبط الزمالك بمجموعة من المباريات خلال شهر أغسطس الجارى وتأتى على النحو التالى:

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