شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. "البلدوزر" يقود الفراعنة للفوز على السنغال والتأهل لنهائي أفريقيا 2006 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مباراة مثيرة، وسط الجماهير المحتشدة في استاد القاهرة الدولي، نجح عمرو زكي "البلدوزر" لاعب الزمالك السابق، في إحراز هدف الفوز للمنتخب الوطني أمام السنغال في مباراة نصف نهائي كأس أمم افريقيا 2006 والتي استضافتها مصر ونجحت بالتتويج بلقبها.

قصة الهدف جاءت، عند تبديل عمرو زكي على حساب أحمد حسام ميدو حيث كانت المباراة في الدقيقة 80 وسط تعادل المنتخبين بهدف لكل منهما، وطلب المدير الفني حسن شحاتة، ميدو للتبديل، وهو ما أغضب "ميدو" اعتراضًا على قرار المدير الفني، حتى انقسمت الجماهير ما بين مؤيد ومعارض لقرار المدير الفني، خاصة أن تلك الفترة كانت تشهد تألق نجم المنتخب أحمد حسام ميدو والذي كان محترفًا وقتها في توتنهام الإنجليزي.

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وبعد رفض ميدو واعتراضه غير اللائق على قرار المدير الفني، والذي انتهى بخروجه من الملعب، ونزول عمرو زكي، لم تمض دقائق قليلة واستطاع عمرو زكي تسجيل هدف صعود الفراعنة للمباراة النهائية، لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2006، بعدما استقبل عرضية ليقابلها برأسه وتستقر في شباك مرمى المنتخب السنغالي.

بعد هدف عمرو زكي في مباراة السنغال الصعبة خلق حالة كبيرة من الفرحة بين الجماهير المصرية، في المدرجات والشوارع، واستطاع أن يكتب اللاعب بهذا الهدف شهادة ميلاد جديدة له مع جماهير الكرة المصرية، والذي احتفلت به الجماهير خاصة بعد تتويج المنتخب بالبطولة الأفريقية.