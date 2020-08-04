شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن تشكيل وهوية مدرب قطاع الناشئين الأجنبى خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن مسئولو النادي الأهلي تشكيل قطاع الناشئين الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد عرضه على مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب واعتماده بشكل رسمي، لبدء العمل فورًا على تطوير القطاع وإعادته لسابق عهده في توريد لاعبين بشكل مستمر لفريق الكرة الأول، وتولى خالد بيبو المسئولية خلفًا لفتحي مبروك، والذي انتقل لمنصب رئيس إدارة المواهب، ومن المقرر أن يكشف بيبو النقاب عن العديد من الإجراءات التي تهدف لتطوير قطاع الناشئين بالنادي، في الوقت الذي قام بعمل حصر لأبرز المواهب في القطاع لعمل عقود احتراف لهم للحفاظ عليهم ومنع رحيلهم دون موافقة النادي.

في الوقت الذي من المنتظر أن يعلن مسئولو الأهلي عن اسم المدرب الأجنبي الذي سيتولى المسئولية الفنية للقطاع بعد استبعاد اسم اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق لوادي دجلة، وأكد مسئولو الأهلي أن المدرب الجديد أوروبيًا وبالتحديد من البرتغال ولم يسبق له العمل في مصر ولكنه نال ثقة إدارة النادي والتي أكدت أنه قادر على الإضافة للقطاع والمساهمة في تطويره.

فيما كشف اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى السابق لوادى دجلة، حقيقة ترشيحه لرئاسة قطاع الناشئين بالنادى الأهلى، بعد الأنباء التى شهدتها الساعات الماضية، حول وجود مفاوضات من جانب الأهلى معه لتوليه قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء والإدارة الفنية لهذا القطاع فى الفترة المقبلة.

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وقال جونياس لـ"الخليج 365": "لم أتلقَ مفاوضات من الأهلى لرئاسة قطاع الناشئين"، وعن إمكانية رئاسته لأي قطاع ناشئين فى الفترة المقبلة رد جونياس قائلاً: "أنا مدير فنى للبالغين وليس للناشئين"، وجاءت تصريحات جونياس تأكيدًا لما نشره "الخليج 365"، أول أمس، من خلال مصادر بالقلعة الحمراء والتى قالت إن المدرب اليونانى يملك سيرة ذاتية جيدة، ومعروف عنه الكفاءة، إلا أن انضمامه للقطاع أمر صعب، خاصة أنه مدير فنى لفرق كبيرة، وبالتالى فليس من السهل إقناعه بمهمة تولى مسئولية قطاع الناشئين الأحمر وبالتالى فاسمه ليس مطروحاً للتواجد فى القطاع.

ويستعد خالد بيبو للإعلان عن تشكيل القطاع والأجهزة الفنية التى ستتولى الإدارة الفنية لفرق الشباب فى الموسم الجديد، بعد توليه المسئولية خلفًا لفتحى مبروك، والذى انتقل لمنصب رئيس إدارة المواهب، ومن المقرر أن يكشف بيبو النقاب عن العديد من الإجراءات التى تهدف لتطوير قطاع الناشئين بالنادي، فى الوقت الذى قام بعمل حصر لأبرز المواهب فى القطاع لعمل عقود احتراف لهم للحفاظ عليهم ومنع رحيلهم دون موافقة النادي.