اخبار الرياضه

رياضة | بشرى سارة لبرشلونة ضد نابولي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 09:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر بشرى سارة لبرشلونة ضد نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي بشرى سارة بإعلان فريق نابولي الإيطالي إصابة نجمه لورينزو إنسينيي بالأوتار خلال الفوز 3-1 على لاتسيو في الجولة الأخيرة من ، مما قد يبعده عن المشاركة أمام البرشا الإسباني في مباراة إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل.

 

وغادر إنسينيي، الذي سجّل هدفاً من ركلة جزاء في الدقيقة 54، الملعب وهو يعرج ويبكي في الدقائق الأخيرة من المباراة يوم السبت الماضي على ملعب سان باولو.

 

Advertisements

ولم يوضح نابولي، الذي تعادل على أرضه 1-1 أمام برشلونة في مباراة الذهاب قبل توقُّف المنافسات بسبب فيروس ""، إن كان اللاعب البالغ 29 عاماً سيغيب عن مباراة الإياب.

 

وقال نابولي: .خضع لورينزو إنسينيي لفحوص أكّدت أنه أصيب في وتر بعضلات الفخذ الأيسر بجانب كدمات بالعظام"، دون أن يعلن فترة ابتعاده عن الملاعب.

 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا