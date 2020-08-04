رياضة | بشرى سارة لبرشلونة ضد نابولي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 09:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر بشرى سارة لبرشلونة ضد نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي برشلونة بشرى سارة بإعلان فريق نابولي الإيطالي إصابة نجمه لورينزو إنسينيي بالأوتار خلال الفوز 3-1 على لاتسيو في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي، مما قد يبعده عن المشاركة أمام البرشا الإسباني في مباراة إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل.

وغادر إنسينيي، الذي سجّل هدفاً من ركلة جزاء في الدقيقة 54، الملعب وهو يعرج ويبكي في الدقائق الأخيرة من المباراة يوم السبت الماضي على ملعب سان باولو.

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ولم يوضح نابولي، الذي تعادل على أرضه 1-1 أمام برشلونة في مباراة الذهاب قبل توقُّف المنافسات بسبب فيروس "كورونا"، إن كان اللاعب البالغ 29 عاماً سيغيب عن مباراة الإياب.

وقال نابولي: .خضع لورينزو إنسينيي لفحوص أكّدت أنه أصيب في وتر بعضلات الفخذ الأيسر بجانب كدمات بالعظام"، دون أن يعلن فترة ابتعاده عن الملاعب.