رياضة | تفاصيل مفاوضات ليفربول لضم عيسي ماندي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 09:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر تفاصيل مفاوضات ليفربول لضم عيسي ماندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية انجليزية اليوم أن إدارة نادى ليفربول وضعت اللاعب الدولي الجزائري عيسي ماندي ضمن أولوياتها خلال هذا الصيف للتعاقد مع مدافع ريال بيتيس الإسباني بأمر من المدرب يورجن كلوب المدير الفني للنادي الإنجليزي.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية أن أولوية نادى ليفربول خلال الانتقالات الصيفية الحالية ستكون التعاقد مع مدافع وذلك عقب رحيل اللاعب الدولي الكرواتي ديان لوفرين إلى صفوف نادى زينيت سان بطرسبرج الروسي.

وأضافت الصحيفة أن نادى ليفربول الإنجليزي قدم عرضاً بقيمة 10 مليون جنيه إسترليني لضم مدافع ريال بيتيس اللاعب الدولي الجزائري عيسى ماندي لكن رفضت النادى الاسباني هذا العرض.

حيث يستعد نادى ريال بيتيس على للموافقة لبيع اللاعب الجزائري لكن فى حالة واحدة فقط وهي دفع 30 مليون جنيه إسترليني قيمة الشرط الجزائي للاعب من النادي.