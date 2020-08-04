شكرا لقرائتكم الأهلي يعلن خلال ساعات التشكيل الجديد لقطاع الناشئين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعلن مسئولو النادي الأهلي تشكيل قطاع الناشئين الجديد خلال الساعات القليلة القادمة، بعد عرضه على مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب واعتماده بشكل رسمي، لبدء العمل فوراً على تطوير القطاع واعادته لسابق عهده في توريد لاعبين بشكل مستمر لفريق الكرة الأول، وتولى خالد بيبو المسئولية خلفًا لفتحي مبروك، والذي انتقل لمنصب رئيس إدارة المواهب، ومن المقرر أن يكشف بيبو النقاب عن العديد من الإجراءات التي تهدف لتطوير قطاع الناشئين بالنادي، في الوقت الذي قام بعمل حصر لأبرز المواهب في القطاع لعمل عقود احتراف لهم للحفاظ عليهم ومنع رحيلهم دون موافقة النادي.

في الوقت الذي من المنتظر أن يعلن مسئولو الأهلي عن أسم المدرب الأجنبي الذي سيتولى المسئولية الفنية للقطاع بعد استبعاد أسم اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق لوادي دجلة، 2وأكد مسئولو الأهلي أن المدرب الجديد أوروبياً وبالتحديد من البرتغال ولم يسبق له العمل في مصر ولكنه نال ثقة إدارة النادي والتي أكدت أنه قادر على الإضافة للقطاع والمساهمة في تطويره.

فيما كشف اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى السابق لوادى دجلة، حقيقة ترشيحه لرئاسة قطاع الناشئين بالنادى الأهلى، بعد الأنباء التى شهدتها الساعات الماضية، حول وجود مفاوضات من جانب الأهلى معه لتوليه قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء والإدارة الفنية لهذا القطاع فى الفترة المقبلة.

Advertisements

وقال جونياس لـ"الخليج 365":"لم أتلقى مفاوضات من الأهلى لرئاسة قطاع الناشئين"، وعن إمكانية رئاسته لأي قطاع ناشئين فى الفترة المقبلة رد جونياس قائلاً:"أنا مدير فنى للبالغين وليس للناشئين"، وجاءت تصريحات جونياس تأكيدا لما نشره "الخليج 365"، أول، أمس، من خلال مصادر بالقلعة الحمراء والتى قالت أن المدرب اليونانى يملك سيرة ذاتية جيدة، ومعروف عنه الكفاءة، إلا أن انضمامه للقطاع أمر صعب، خاصة أنه مدير فنى لفرق كبيرة، وبالتالى فليس من السهل إقناعه بمهمة تولى مسئولية قطاع الناشئين الأحمر وبالتالى فاسمه ليس مطروحاً للتواجد فى القطاع.

ويستعد خالد بيبو للإعلان عن تشكيل القطاع والأجهزة الفنية التى ستتولى الإدارة الفنية لفرق الشباب فى الموسم الجديد، بعد توليه المسئولية خلفًا لفتحى مبروك، والذى انتقل لمنصب رئيس إدارة المواهب، ومن المقرر أن يكشف بيبو النقاب عن العديد من الإجراءات التى تهدف لتطوير قطاع الناشئين بالنادي، فى الوقت الذى قام بعمل حصر لأبرز المواهب فى القطاع لعمل عقود احتراف لهم للحفاظ عليهم ومنع رحيلهم دون موافقة النادي.