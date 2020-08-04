شكرا لقرائتكم خبر عن "نظام إلكترونى" جديد لاتحاد الكرة لإنهاء العمل بالفاكس والخطابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينهي مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، جميع الأمور الخاصة بتدشين نظام إلكتروني كامل وشامل للعمل داخل جميع لجان الجبلاية من أجل مواكبة التطور في معظم الاتحادات وخاصة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والانهاء على جميع النظم القديمة داخل مقر الجبلاية.

ويتضمن السيستم الجديد للجبلاية استلام وإرسال جميع المخاطبات عن طريق هذا النظام وإلغاء العمل بالطرق القديمة مثل الفاكس وخلافه والبحث عن أفضل طرق للتطوير داخل منظومة الجبلاية.

في سياق مغاير كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن أنه لا تأجيل لمباراتي الإنتاج الحربي أمام الاهلي ونادي مصر في الدوري الممتاز حتي الآن والمقرر استئنافه يوم الخميس المقبل بعد توقف استمر لأكثر من 5 أشهر.

أكد مسئولو اتحاد الكرة أن ضيق الوقت يجبر اتحاد الكرة والأندية رفض تأجيل أي لقاء لأي فريق خاصة أن الإنتاج به 9 حالات تعافت من فيروس كورونا داخل الفريق من أصل 18 فردًا أصيبوا بالفيروس في الفترة الماضية إلي جانب أن قوائم الأندية تضم 30 لاعبا وما زال هناك وقت لتعافي باقي اللاعبين.

ويواجه الإنتاج الحربي فريق نادي مصر يوم 8 أغسطس الجاري ثم الأهلي يوم 14 أغسطس.

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كان خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربي قال إنه طلب من اتحاد الكرة بشكل ودى تأجيل أول مباراتين له بالدورى بسبب الاصابات العديدة بين اللاعبين بكورونا من بينهم حارسي مرمى، وهو ما يجعل خوض مباريات الدورى فى مواعيدها أمرا صعبا، لافتا إلى أن اتحاد الكرة لم يرد عليه حتى الأن.

أعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى تلقيه إخطارًا من اللجنة الطبية باتحاد الكرة يفيد بتعافى مختار مختار المدير الفنى للفريق من فيروس كورونا، وكذلك مدرب وتسعة لاعبين آخرين ليصبح إجمالى الحالات الإيجايبة بالفريق 7 حالات فقط، ومن المقرر أن يخضعون لمسحة جديدة لحسم مصيرهم.

وأكد خالد مهدى مدير الكرة بنادى الإنتاج الحربى، أن حالة مختار مختار المدير الفنى للفريق باتت مستقرة، مشيرًا إلى أنه سيتم عمل مسحة تأكيدية له و9 لاعبين آخرين للتأكد من التعافى بشكل نهائى من كورونا قبل نزول التدريبات الجماعية استعدادًا لاستئناف الدورى.