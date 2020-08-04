شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض مشاركة "أحداد" في نصف النهائى الأفريقى بسبب 200 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترفض إدارة الكرة بنادى الزمالك، أية حلول ودية بشأن مشاركة المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق المعار للرجاء المغربى، في مواجهة الفريق الأبيض التي ستجمع الزمالك مع نظيره المغربى، في نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا حيث سيقام لقاء الذهاب في المغرب يوم 25 من شهر سبتمبر المقبل على أن يكون لقاء العودة يوم 2 أكتوبر المقبل في القاهرة، حيث تتمسك إدارة الزمالك بسداد الرجاء المغربى لـ200 ألف دولار حال رغبة الفريق المغربى في إشراك أحداد أمام الفريق الأبيض في نصف النهائي وذلك وفقًا للعقد المبرم بين الناديين والخاص بإعارة اللاعب للنادى المغربى حتى نهاية الموسم الجارى، بعدما تألق اللاعب مؤخرًا مع الرجاء المغربى بتسجيله 7 أهداف في الدورى المغربى.

وتلقى أحداد مجموعة من العروض المغربية خلال الفترة الأخيرة وستبحث إدارة الكرة بالزمالك مدى إمكانية الموافقة على إحدى العروض المقدمة له حيث أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، عن سعادته بالمستوى الذى يقدمه المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق المعار للرجاء المغربى، قائلاً: "نتابع جميع المعارين وأحداد يقدم مستوى رائع وسنستفيد منه فنيًا حال عودته للنادى بعد المستوى المتميز الذى يقدمه"، وبسؤال أمير مرتضى عن العروض التي تلقاها أحداد مؤخراً ومدى إمكانية الموافقة على أحدهما قال:"نحن سعداء بالمستوى اللي بيقدمه حميد مع الرجاء، هنستفيد بيه أكتر فنياً لو رجع الزمالك.. وسنستفيد مادياً بشكل أكبر من بند الشراء مع الرجاء أو لو تم الموافقة على أحد العروض الخاصة بإعارته أو بيعه لأندية أخرى غير الرجاء.. في كل الحالات هنستفيد من اللاعب".

واعتمد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قرار لجنة الأندية بإقامة مباريات نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا بنظام الذهاب والإياب، بعدما تراجعت لجنة الأندية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن مقترح إقامة مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من مباريات فاصلة على ملاعب محايدة.

ويلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز على موعد لمواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر.

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وأصدر الاتحاد الأفريقى بياناً رسمياً قال فيه: "بعد انسحاب الاتحاد الكاميروني لكرة القدم من استقبال المربع الذهبي، وتماشياً مع مبادئ العدالة، تقرر عدم إقامة المباريات بنظام المربع الذهبى سواء فى مصر أو المغرب، حيث تمثل أنديتهما أطراف الدور نصف النهائى، وهى الأهلي والزمالك (مصر) والرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي (المغرب).

وتقام مباريات الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، مباراتا الذهاب يومى 25 و26 سبتمبر 2020 بالمغرب، ومباراتا الإياب يومى 2 و3 أكتوبر بمصر وتطبيقاً لمبدأ العدالة، ستقام المباراة النهائية على أرض محايدة فى حال تأهل فريق من مصر وآخر من المغرب من نصف النهائي، وسيتم فتح باب التقدم لاستضافة المباراة للاتحادات الأعضاء، باستثناء مصر والمغرب، لاستضافة النهائي الذى يقام من مباراة واحدة، والاتحادات الأعضاء الراغبة فى استضافة المباراة عليها التقدم بملف الطلب متضمناً ملعب المباراة والضمان الحكومى اللازم فى موعد أقصاه 17 أغسطس 2020.