شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يناقش ضوابط عودة النشاط مع اللجنة التنفيذية العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم، الثلاثاء، جلسة مع اللجنة التنفيذية العليا لتنفيذ ورصد ضوابط وإجراءات عودة النشاط الرياضى، والذى توقف فترة استمرت أكثر من مائة يوم بسبب فيروس كورونا، حيث يعود النشاط بمباريات بطولة الدورى والمحدد لها يوم 6 أغسطس الجارى بمواجهة الزمالك مع المصرى فى الدورى الممتاز.

وستشهد جلسة الوزير مع اللجنة التنفيذية مناقشة الإجراءات الاحترازية لعودة النشاط وكذلك رصد ضوابط العودة كما إنه من المقرر أن يعقد وزير الرياضة جلسة مع عدد من قيادات الوزارة لمناقشة الأنشطة التي تم تنفيذها خلال إجازة عيد الأضحى والاطمئنان على سير العمل.

كان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تنفيذية برئاسة الدكتور أحمد الشيخ وكيل الوزارة وعضوية العديد من قيادات الوزارة وجميع المختصين والمعنيين لمتابعة كل الخطوات المتعلقة بتنفيذ والرصد والرد على كل الاستفسارات المتعلقة بضوابط وإجراءات عودة النشاط الرياضى والمتضمنة بالدليل الاسترشادى الذى أعدته الوزارة وقامت بإرساله تفصيليًا إلى جميع المؤسسات والهيئات الرياضية إضافة إلى نشره على البوابة الإلكترونية للوزارة

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ووافق أمس الإثنين، الدكتور أشرف صبحى على المساهمة في تحمل تكاليف علاج جابر عبد العاطى نجم منتخب مصر للكرة الطائرة السابق، خلال دخوله أحد المستشفيات لتلقى العلاج وكلف الوزير بمتابعة الحالة الصحية لنجم منتخب الطائرة السابق وتطور حالته الصحية، وكل الاحتياجات الخاصة باستكمال علاجه، ومن المقرر أن تساهم الوزارة فى تحمل إجمالي قيمة فواتير العلاج بالمستشفى.