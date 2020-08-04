شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار ثنائى دولى لإدارة مباريات الأهلى والزمالك تحكيميًا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد علي تعيين حكمين دوليين في معظم مباريات الأهلي والزمالك على أن يكون أحدهما حكم ساحة والآخر حكم var.

وأفدات مصادر بأن سبب اختيار حكمين كبار لمباريات الأهلي والزمالك تحسبًا لإصابة حكم الساحة ووقتها يتولى حكم الـvar إدارة المباراة مكان حكم الساحة والعكس خاصة في ظل توقف النشاط الكروي في مصر والعالم لأكثر من 4 أشهر وأيضًا في حالة ظهور حالات كورونا بين الحكام.

فيما كشف مسئولو لجنة لحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد أنه سيتم إجراء اختبارات فيروس كورونا علي حكام الدوري قبل المباريات بـ48 ساعة من أجل الاطمئنان عليهم قبل إدارة المباريات خاصة أن نتيجة مسحة فيروس كورونا ستظهر قبل اللقاء بـ24 ساعة من أجل منح اللجنة متسع من الوقت لتعيين طاقم جديد في حالة ثبوت إصابة أي حكم بفيروس كورونا.

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ويستأنف مباريات الدوري الممتاز يوم الخميس المقبل بمباراة الزمالك أمام المصري المؤجلة من الجولة الـ14 للدوري بينما يلعب الأهلي أمام إنبي يوم 9 من شهر أغسطس الجاري بينما كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه لا تأجيل لمباراتى الإنتاج الحربى أمام الأهلى ونادى مصر فى الدورى الممتاز حتى الآن، والمقرر استئنافه الخميس المقبل بعد توقف استمر لأكثر من 5 أشهر .

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن ضيق الوقت يجبر اتحاد الكرة والأندية على رفض تأجيل أى لقاء لأى فريق، خاصة أن الإنتاج به 9 حالات تعافت من فيروس كورونا داخل الفريق من أصل 18 فردًا أصيبوا بالفيروس الفترة الماضية، إلى جانب أن قوائم الأندية تضم 30 لاعباً، وما زال هناك وقت لتعافى باقى اللاعبين ويواجه الإنتاج الحربى فريق نادى مصر يوم 8 أغسطس الجارى، ثم الأهلى يوم 14 أغسطس.