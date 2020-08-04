رياضة | مفاجأة.. كونتي يهدد إنتر ميلان بالرحيل هذا الصيف

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. كونتي يهدد إنتر ميلان بالرحيل هذا الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات الماضية مفاجأة كبيرة بشأن مستقبل انطونيو كونتي مدرب فريق إنتر ميلان، وذلك بعد نهاية بطولة الدوري الإيطالي في الفترة الأخيرة.

وأشارت بعض التقارير الإيطالية، أن كونتي يهدد فريق إنتر ميلان بالرحيل هذا الصيف بعد نهاية بطولة الدوري الأوروبي مباشرة.

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وأوضحت تلك التقارير إلى أن هناك أزمة بين كونتي وإدارة الفريق الإيطالي بشأن صفقات الفريق في الميركاتو الصيفي.

ووفقا للصحف الإيطالية، فإن ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق أبرز المرشحين لخلافة كونتي وقيادة تدريب إنتر ميلان.

يذكر أن إنتر ميلان أنهى الموسم الحالي في المركز الثاني بترتيب الدوري الإيطالي، وبفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس حامل اللقب.