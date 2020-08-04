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رياضة | موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ضد مانشستر سيتي في والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره ريال مدريد يوم الجمعة 7 اغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسوف تقام المباراة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت عن إذاعة تلك المباراة بين مانشستر سيتي وريال مدريد عبر قناة بي إن سبورت 1 HD.

ويغيب سيرجيو راموس قائد ريال مدريد عن هذا اللقاء، وذلك بعد تعرضه للطرد في مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو.

وانتهت مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي بفوز الفريق الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في العاصمة الإسبانية مدريد.

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