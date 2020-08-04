رياضة | تعرف على مطالب أوباميانج للبقاء مع آرسنال

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على مطالب أوباميانج للبقاء مع آرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن الجابوني بيير إيميريك أوباميانج نجم آرسنال الإنجليزي حدد بعض المطالب من أجل تجديد عقده مع الجانرز في الفترة المقبلة.

وأشار موقع Le 10 Sport الفرنسي إلى أن عقد أوباميانج البالغ من العمر 31 عامًا ينتهي مع آرسنال عقب نهاية الموسم المقبل إلا أنه هناك إصرار داخل النادي اللندني على الإبقاء على النجم الجابوني خاصة بعد أن قاد الفريق لتحقيق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

Advertisements

وأفاد الموقع الفرنسي بأن أوباميانج حدد مجموعة شروط من أجل الاستمرار مع آرسنال ولا تتعلق تلك الشروط فقط بالراتب والمشاركات الأوروبية، حيث اشترط على إدارة آرسنال التحرك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم صفوف الفريق من أجل المنافسة على البطولات في الموسم المقبل.

وأكد الموقع الفرنسي أن أوباميانج حدد مجموعة من اللاعبين على لائحة تعاقدات آرسنال لمحاولة التعاقد معهم في الصيف الحالي على رأسهم الثلاثي الفرنسي في برشلونة عثمان ديمبلي وأنطوان جريزمان وصامويل أومتيتي.

وأوضح الموقع الفرنسي أن إدارة آرسنال تسعى لإرضاء أوباميانج من خلال التعاقد مع لاعبين آخرين على رأسهم فيليب كوتينيو نجم برشلونة الإسباني وموسى ديمبلي نجم ليون الفرنسي وألان سانت ماكسيمين نجم نيوكاسل الإنجليزي وراؤول خيمينيز نجم وولفرهامبتون الإنجليزي وتوماس بارتي نجم أتلتيكو مدريد الإسباني وممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي.