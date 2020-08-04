الامارات | الوصل لا يفكر في الاستغناء عن ليما

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل لا يفكر في الاستغناء عن ليما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت "الإمارات اليوم" أن الوصل لم يتلقى أي عروض رسمية لضم نجم الفريق فابيو ليما خلال فترة الانتقالات الحالية، وأن "الإمبراطور" لا يفكر في الاستغناء عن خدمات هداف "الأصفر" في آخر ستة مواسم.



وتردد في وسائل التواصل الاجتماعي أن نادي العين يرغب في التعاقد مع فابيو ليما على سبيل الإعارة، لمشاركة اللاعب الدولي مع "الزعيم" في دوري أبطال آسيا، إذ أن الوصل لا يفكر في التفريط في خدمات ليما، خصوصاً أن "الفهود" جهز قائمة الفريق الخاصة بموسم 2020-2021 والتي يعد فابيو ليما ضمن الأسماء الأساسية بها، إذ ستقوم شركة الكرة بإرسال القائمة النهائية إلى اتحاد الكرة خلال الأيام المقبلة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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