شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يعقد اجتماعا لرصد ضوابط وإجراءات عودة النشاط الرياضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم، الثلاثاء، جلسة مع اللجنة التنفيذية العليا لتنفيذ ورصد ضوابط وإجراءات عودة النشاط الرياضى، والذى توقف فترة استمرت أكثر من مائة يوم بسبب فيروس كورونا، حيث يعود النشاط بمباريات بطولة الدورى والمحدد لها يوم 6 أغسطس الجارى بمواجهة الزمالك مع المصرى فى الدورى الممتاز.

وستشهد جلسة الوزير مع اللجنة التنفيذية مناقشة الإجراءات الاحترازية لعودة النشاط وكذلك رصد ضوابط العودة كما إنه من المقرر أن يعقد وزير الرياضة جلسة مع عدد من قيادات الوزارة لمناقشة الأنشطة التي تم تنفيذها خلال إجازة عيد الأضحى والإطمئنان على سير العمل.

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كان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة تنفيذية برئاسة الدكتور أحمد الشيخ وكيل الوزارة وعضوية العديد من قيادات الوزارة وجميع المختصين والمعنيين لمتابعة كافة الخطوات المتعلقة بتنفيذ والرصد والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بضوابط وإجراءات عودة النشاط الرياضى والمتضمنة بالدليل الاسترشادى الذى أعدته الوزارة وقامت بإرساله تفصيلياً إلى جميع المؤسسات والهيئات الرياضية إضافة إلى نشره على البوابة الإلكترونية للوزارة

ووافق أمس الإثنين، الدكتور أشرف صبحى على على المساهمة فى تحمل تكاليف علاج جابرعبد العاطى نجم منتخب مصر للكرة الطائرة السابق، خلال دخوله أحد المستشفيات لتلقى العلاج وكلف الوزير بمتابعة الحالة الصحية لنجم منتخب الطائرة السابق وتطور حالته الصحية، وكافة الاحتياجات الخاصة باستكمال علاجه، ومن المقرر أن تساهم الوزارة فى تحمل إجمالى قيمة فواتير العلاج بالمستشفى.