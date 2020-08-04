شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحادات الرياضية تفتح أبوابها اليوم بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف الاتحادات الرياضية عملها اليوم، الثلاثاء، بعد الإجازة التي حصل عليها الموظفون بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والتي بدأت من الخميس الماضى وانتهت أمس الإثنين، حيث كان اليوم الأخير للعمل بالاتحادات هو الأربعاء الماضى، كما تفتح اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة أبوابها اليوم لاستئناف اعمالها ونشاطاتها.

وتشهد الاتحادات عودة الموظفين بصورة تدريجية كما كان الحال عليه الأشهر الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث تستمر الاتحادات الرياضية المختلفة فى تنفيذ كل الإجراءات الإحترازية من أجل تجنب فيروس كورونا والالتزام طوال الوقت بارتداء الجميع للكمامات الطبية وتطبيق التباعد الاجتماعى خلال العمل بمقرات الاتحادات.

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واستغلت بعض الاتحادات فترة إجازة العيد، في خضوع بعض الموظفين للعلاج، بسبب تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، حتى تكون عودتهم بداية من الأسبوع المقبل بعد تعافيهم وتمام شفائهم، مثل اتحاد المصارعة والذى منح 5 موظفين راحة لمدة 14 يومًا للخضوع للعلاج، بعد خضوعهم للتحاليل والمسحات.

وعقدت اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية برئاسة حسن كمال، ورش عمل مع الاتحادات الرياضية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد عودة النشاط الرياضى، كانت وزارة الرياضة قد أصدرت أكواد عودة النشاط وفيما يخص الاتحادات الرياضية فلها كود خاص وهو الكود رقم 2 ، ويتضمن تقسيم الألعاب الرياضية إلى غير تلامسية، ومتوسطة التلامس، وتلامسية، وشديدة التلامس.