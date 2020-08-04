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تعرف على جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4-8-2020 والقنوات الناقلة، مع الخليج 365، الموقع الأول في نتائج مباريات كرة القدم والبث المباشر وأخبار سوق الانتقالات.
يشهد اليوم الثلاثاء 4-8-2020 عودة منافسات الدوري السعودي للمحترفين بخمس مباريات ضمن الجولة 23، والتي ستستكمل يوم الاربعاء بمباراة غاية في السخونة والإثارة ستجمع بين النصر والهلال.
ويفتتح فريق الفتح مباريات اليوم في الدوري السعودي حين يستضيف الفيحاء، وستذاع المباراة على القناة السعودية الرياضية الأولى.
وسيكون لقاء الفتح والفيحاء هو أول لقاء رسمي تنافسي يقام في السعودية من بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.
وسيُختتم اليوم بمباراة قوية بين زملاء عمر السومة “أهلي جدة” ورفاق عبد الرحمن اليامي “الحزم” على ملعب الأول لحساب نفس الجولة.
والتالي جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4-8-2020 والقنوات الناقلة
|
المباراة
|
المواعيد بتوقيت جرينيتش
|
القناة الناقلة
|
ليون – مونتيري
|
الدوري المكسيكي الأبيرتورا الجولة 2 – الساعة 2:00
|
–
|
برينتفورد – فولهام
|
التصفية النهائية المؤهلة للدوري الانجليزي الممتاز – الساعة 18:45
|
بي ان سبورت 2 + سكاي سبورتس البريطانية
|
كييفو فيرونا – إمبولي
|
التصفية النهائية المؤهلة للدوري الايطالي الدرجة الأولى – الساعة 19:00
|
سكاي كالتشيو
|
الفتح – الفيحاء
|
الدوري السعودي للمحترفين (الجولة 23) الساعة 16:00
|
القناة السعودية الرياضية 1
|
أبها – اتحاد جدة
|
الدوري السعودي للمحترفين (الجولة 23) الساعة 16:15
|
القناة السعودية الرياضية 2
|
الرائد – ضمك
|
الدوري السعودي للمحترفين (الجولة 23) الساعة 16:25
|
القناة السعودية الرياضية 3
|
الفيصلي – التعاون
|
الدوري السعودي للمحترفين (الجولة 23) الساعة 17:45
|
القناة السعودية الرياضية 4
|
أهلي جدة – الحزم
|
الدوري السعودي للمحترفين (الجولة 23) الساعة 18:15
|
القناة السعودية الرياضية 1
|
شباب الأردن – الفيصلي
|
الدوري الأردني الممتاز (الجولة 2) الساعة 15:00
|
القناة الأردنية الرياضية
|
العقبة – معان
|
الدوري الأردني الممتاز (الجولة 2) الساعة 17:30
|
القناة الأردنية الرياضية
|
القادسية – الخليج
|
الدوري السعودي الدرجة الأولى (الجولة 28) الساعة 16:00
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