تعرف على جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4-8-2020 والقنوات الناقلة، مع الخليج 365، الموقع الأول في نتائج مباريات كرة القدم والبث المباشر وأخبار سوق الانتقالات.

يشهد اليوم الثلاثاء 4-8-2020 عودة منافسات الدوري السعودي للمحترفين بخمس مباريات ضمن الجولة 23، والتي ستستكمل يوم الاربعاء بمباراة غاية في السخونة والإثارة ستجمع بين النصر والهلال.

ويفتتح فريق الفتح مباريات اليوم في الدوري السعودي حين يستضيف الفيحاء، وستذاع المباراة على القناة السعودية الرياضية الأولى.

وسيكون لقاء الفتح والفيحاء هو أول لقاء رسمي تنافسي يقام في السعودية من بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.

وسيُختتم اليوم بمباراة قوية بين زملاء عمر السومة “أهلي جدة” ورفاق عبد الرحمن اليامي “الحزم” على ملعب الأول لحساب نفس الجولة.

والتالي جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4-8-2020 والقنوات الناقلة