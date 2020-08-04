رياضة | الأهلي أولًا والزمالك رابعًا.. تعرف على ترتيب الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 05:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي أولًا والزمالك رابعًا.. تعرف على ترتيب الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتصدر النادى الأهلى جدول ترتيب الدوري المصري قبل عودته من جديد والذي توقف خلال الأربع أشهر الماضية بسبب فيروس كورونا وسيعود من جديد فى السادس من أغسطس المقبل بلقاء يجمع بين الزمالك والمصري.

وسيواجه النادى الأهلى نظيره إنبي فى التاسع من أغسطس المقبل بعد العودة من فترة التوقف الكبيرة.

وتستعد الأندية خلال الأيام الحالية بمباريات ودية من أجل العودة من جديد لمنافسات المسابقة.

ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 49 نقطة .

2- المقاولون العرب 33 نقطة.

3- بيراميدز 32 نقطة.

4- الزمالك 31 نقطة.

5- الاتحاد السكندري 27 نقطة.

6- سموحة 25 نقطة.

7- إنبي 25 نقطة.

Advertisements

8- الإنتاج الحربي 23 نقطة.

9- الإسماعيلي 22 نقطة.

10- المصري 20 نقطة.

11- الجونة 20 نقطة.

12- حرس الحدود 19 نقطة.

13- أسوان 18 نقطة.

14- طلائع الجيش 17 نقطة.

15- طنطا 16 نقطة.

16- وادي دجلة 15 نقطة.

17- مصر للمقاصة 14 نقطة.

18- إف سي مصر 11 نقطة.