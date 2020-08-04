رياضة | مواعيد مباريات الذهاب والإياب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 05:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الذهاب والإياب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن تفاصيل ومواعيد استئناف بطولة دوري أبطال إفريقيا، لموسم 2019/2020.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي أمام فريق الوداد المغربي، في حين يواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوي المغربي.

حيث قرر الاتحاد الإفريقي أن تقام مباراتا الذهاب في 25 و26 سبتمبر في الدار البيضاء، ويعود تحديد الموعد للوداد والرجاء، على أن تقام مباراتا الإياب في القاهرة يومي 2 و3 أكتوبر، ويعود تحديد الموعد للأهلي والزمالك.

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وأشار الكاف، أن المباراة النهائية ستقام على أرض محايدة في حالة تأهل فريق من مصر وآخر من المغرب من نصف النهائي.

وأكد كاف، أنه في حال تأهل فريقين من مصر أو فريقين من المغرب للمباراة النهائية، ستقام المباراة سواء في مصر أو المغرب في موعد مقترح يوم 16 أو 17 أكتوبر 2020.

وأعلن الاتحاد الإفريقي أنه سيتم بحث الملفات حول إمكانية حضور الجماهير للمباريات من عدمه خلال الفترة المقبلة.