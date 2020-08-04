رياضة | هل ينضم صالح جمعة إلى إنبي ؟

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 05:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر هل ينضم صالح جمعة إلى إنبي ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسؤولو نادي إنبي، موقفهم من التعاقد مع صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية.

وارتبط صالح جمعة بالعودة من جديد للفريق البترولي خلال هذا الصيف بعد فشله في الحصول على فرصة داخل الأهلي.

Advertisements

ورفض حلمي طولان المدير الفني لإنبي التعاقد مع صالح جمعة بسبب ابتعاده عن المشاركة مع الأهلي منذ انطلاق الموسم.

وكان الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، قد قرر العفو عن صالح جمعة من خلال مشاركته في التدريبات الجماعية مع الفريق، ومن جانبه تعهد اللاعب بالالتزام خلال المرحلة المقبلة.

ويتواجد فريق إنبي في المركز السابع بمسابقة الدوري الممتاز برصيد 25 نقطة بعد خوض 18 لقاء في المسابقة المحلية.