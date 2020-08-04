شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يلتقي الحدود قبل مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري، الثلاثاء، سلسلة تجاربه الودية عندما يلتقي نظيره حرس الحدود على أرض ملعب استاد المكس بالإسكندرية، في ختام استعدادات زعيم الثغر لأولى مبارياته في الدوري أمام الزمالك في العاشر من أغسطس الجاري، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر للدوري.

ومن المنتظر أن يجري لاعبو الفريقين مسحة طبية لفيروس "كورونا"، قبل مواجهة اليوم، على أن يتم تطبيق التباعد الاجتماعي واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.