كارتيرون: فترة الإعداد ناجحة بنسبة 100%.. وثقتي في اللاعبين بلا حدود

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن برنامج الإعداد لاستكمال الموسم ناجح بنسبة 100%، وأن الجهاز الفني حقق كل المطلوب من المعسكر المغلق الذي دخله الفريق مرتين في برج العرب بالإسكندرية خلال الفترة الماضية.
وأكد كارتيرون ثقته في قدرات اللاعبين الأساسيين والناشئين الذين تم تصعيدهم، مشيدا في الوقت نفسه بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون خلال الفترة الماضية في التدريبات أو المباريات الودية التي خاضها الفريق.
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