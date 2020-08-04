شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يبدأ تثبيت التشكيل الأساسي للزمالك في التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعكف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على تثبيت التشكيل الأساسي للفريق وإيقاف فترة تجربة بعض اللاعبين في مراكز جديدة، بحيث يتمكن الجهاز الفني من الاستقرار على أفضل العناصر الأساسية لدخول فورمة المباريات الرسمية، خصوصا أن الفريق سيستعد بمباريات الدوري لمباراته المهمة والمرتقبة أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا في سبتمبر المقبل.

ويستعد الزمالك للقاء المصري البورسعيدي المقرر إقامته مساء يوم الخميس المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد برج العرب في الإسكندرية.