شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي رسالة كارتيرون للاعبي الزمالك قبل استئناف الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق بمقر إقامتهم في أحد فنادق منطقة برج العرب بالإسكندرية، ووجه اليهم رسالة مهمة قبل استئناف الدوري.

وأكد كارتيرون للاعبين أن المرحلة المقبلة غاية في الصعوبة والقوة سواء علي المستوي المحلي أو الأفريقي، خصوصا وان الفريق سيخوض مبارياته لا تقبل القسمة علي اثنين ولابد من الفوز فيها جميعا سوءا محليا أو أفريقيا.

وطالب المدير الفني لاعبي الأبيض بالتركيز وبذل أقصى جهد في الفترة الحالية، خصوصا المباريات المحلية التي يسعي لاستغلالها في الاستعداد لنصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

ويستعد الفريق للقاء المصري المقرر له يوم الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.