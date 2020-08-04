شكرا لقرائتكم خبر عن «شاتشيتش» يمنح لاعبي بيراميدز راحة سلبية الخميس قبل مواجهة طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح محمد صلاح، مدير فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، أن الجهاز الفني قرر استبدال المباراة الودية التى كانت مقرره اليوم الثلاثاء أمام مصر المقاصة بتدريبات عادية يومي الثلاثاء والأربعاء.

وفضل الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز، منح اللاعبين راحة سلبية يوم الخميس، ويعود الفريق لاستئناف التدريبات بداية من الجمعة استعدادا لمواجهة طنطا في المباراة المحدد لها يوم ١٠ أغسطس الجاري في الجولة ١٩ من الدوري الممتاز على ملعب الدفاع الجوي.