شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مفاجئ من مدرب بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش، إلغاء المباراة الودية التي كان مقررا أن تجمع الفريق بنظيره مصر المقاصة في إطار الاستعداد لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

كانت إدارة بيراميدز اتفقت مع المقاصة على خوض مباراة ودية أخيرة في فترة الإعداد لاستئناف الدوري تحدد لها السادسة من مساء الثلاثاء بملعب الدفاع الجوي، قبل أن يتخذ الجهاز الفني قرارا مفاجئا بإلغاء التجربة الودية الأخيرة.