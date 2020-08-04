شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مفاجئ من مدرب بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش، إلغاء المباراة الودية التي كان مقررا أن تجمع الفريق بنظيره مصر المقاصة في إطار الاستعداد لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.
كانت إدارة بيراميدز اتفقت مع المقاصة على خوض مباراة ودية أخيرة في فترة الإعداد لاستئناف الدوري تحدد لها السادسة من مساء الثلاثاء بملعب الدفاع الجوي، قبل أن يتخذ الجهاز الفني قرارا مفاجئا بإلغاء التجربة الودية الأخيرة.
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