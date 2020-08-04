شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي واوناجم يتوجهان إلي دبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مقرب من الثنائي المغربي اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم، لاعبا الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أنهما سيتوجهان اليوم الثلاثاء الي دبي في بداية طريق عودتهما إلى القاهرة.
وقال المصدر ان الثنائي المغربي سيستقلان الطائرة اليوم من الرباط الي دبي علي ان يقضوا ليلتهم في الإمارت وبعدها يتوجهان إلى القاهرة.
ونسق ثنائي الفريق مع إدارة الكرة بالزمالك والجهاز الإداري خط سيرهم لحين العودة للقاهرة ثم الانتظام في معسكر الفريق.
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