شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطلب مشاهدة مباراة «نهضة الزمامرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسابق الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، الزمن من أجل تجميع كل المعلومات المتوفرة عن نظيره الرجاء المغربي قبل مباراتهما المهمة والمرتقبة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقررة سبتمبر المقبل.

وطالب كارتيرون المدير الفني من أحمد زاهر، المدير الإداري، ضرورة توفير جميع مباريات الرجاء في الدوري المغربي وخصوصا مباراته أمام نهضة الزمامرة التى حسمها الرجاء لصالحه بثلاثية نظيفة.

كان الرجاء قد فاز علي نهضة الزمامرة بثلاثية محسن متولي من ضربة جزاء وحميد أحداد المعار من الزمالك هدفين.