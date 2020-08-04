شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة طبيب الغلابة تشكر مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجهت أسرة الدكتور محمد مشالي، الشهير بطبيب الغلابة، الذي رحل عن دنيانا الأسبوع الماضي، الشكر إلى مجلس إدارة نادي الزمالك لتكريم اسم الراحل بإطلاقه على مسجد الأعضاء الجديد.
وقال وليد مشالي، نجل الراحل، إن المستشار مرتضي منصور رئيس الزمالك حرص على تقديم واجب العزاء هاتفيا بالأسرة، مضيفا: «لن ننسى لهذا الرمز الزملكاوي الكبير تكريمه لكل أبناء ورموز ومشجعي النادي».
وتابع: «تكريم الزمالك لوالدي في حد ذاته وسام نفخر به، وإطلاق اسمه على مسجد وبيت من بيوت الله سيخلد اسم والدي لفترة طويلة جدا»، مؤكدا أنها من أفضل التكريمات التي نالها والده.
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