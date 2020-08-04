شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات صارمة علي مخالفة الإجراءات الاحترازية في نصف نهائي إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توعد الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف»، بتوقيع عقوبات مغلظة علي الفريق المتأهلة للأدوار النهائية ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، في حالة عدم التزام اي فريق بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

واستقر الاتحاد الافريقي علي تخصيص فريق طبي ومنسق عام لكل فريق سواء في التدريبات او مقر الإقامة او في المباريات، لمتابعة تطبيق إجراءات الوقاية والحماية بشكل دوري عن كثب.

يذكر ان «كاف» قد حدد عدد من الإرشادات والتعليمات الخاصة بالمباريات والتدريبات هي التقييم الطبي المستمر والفعال باختبار اللاعبين والمسئولين، ووضع خطط الحصص التدريبية، وتعقيم المهمات الرياضية، بالإضافة للالتزام الصارم بالمحاذير الوقائية العالمية.