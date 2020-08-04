شكرا لقرائتكم خبر عن تهديد بكشف المستور.. أزمة جديدة بين أعضاء اللجنة الخماسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة داخل اروقة الاتحاد المصري لكرة القدم، وتحديدا بين الثنائي عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير الانتخابات وبين عضو بارز باللجنة، بعد اعتراض الأخير على بعض تصرفات الجنايني في بعض الملفات بشكل فردي دون الرجوع لأعضاء اللجنة.

وصرح عضو اللجنة- الذي رفض ذكر اسمه- بأنه صبر أوشك على النفاد من تصرفات البعض داخل اللجنة، وهدد بكشف المستور إذا لم تستقم الأمور واستشارة كل أعضاء اللجنة في كل كبيرة وصغيرة في الجبلاية، مؤكدا أن اللجنة منذ يومها الأول داخل الجبلاية وهي تعمل يد واحدة ويتم استشارة البعض لكن الفترة الأخيرة شهدت فردية في القرارات من عمرو الجنايني ومجاملات لبعض اصدقائه المقربين، الأمر الذي انعكس على ظهور مشاكل وأزمات في الفترة الأخيرة لدرجة أن فيفا اتهم اللجنة بالتقصير في القيام بمهامه المطلوبة .