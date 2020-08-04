شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يعتمد برنامجا وقائيا واحترازيا مشددا في مبارياته الأفريقية خوفا من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف»، بتطبيق إرشادات والإجراءات الطبية والاحترازية لاستئناف المسابقات، والتي وضعتها لجنة «كاف» الطبية بالتعاون مع إدارة للتطوير الفني، وذلك فيما يخص استضافة المباريات المتبقية من مسابقات الأندية موسم 2019/20. وتركز الإرشادات على التقييم الطبي المستمر والفعال باختبار اللاعبين والمسؤولين، ووضع خطط الحصص التدريبية، وتعقيم المهمات الرياضية، بالإضافة للالتزام الصارم بالمحاذير الوقائية العالمية. في ذات الوقت، يراقب الاتحاد الافريقي الموقف عن كثب، ويعمل مع السلطات المختصة بشأن استضافة المباريات، وسيعلن عن التطورات الخاصة بالأماكن المحددة لإقامة المباريات في الوقت المناسب. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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