شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يستدرج ذئاب الجبل وديا في استاد جهاز الرياضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل نادي المقاولون العرب ضيفاً على نظيره طلائع الجيش، مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء الودي الذي يقام على استاد جهاز الرياضة، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري العام والتي تعود مجدداً في السادس من أغسطس الجاري بعد فترة توقف بدأت في مارس الماضي وامتدت لـ 147 يوماً بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، في تجربة ودية أخيرة للفريقين قبل العودة للمباريات الرسمية للإطمئنان على جاهزية اللاعبين.

وكان المقاولون قد تعادل في وديته الأخيرة مع الجونة بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت الأربعاء الماضي على استاد عثمان أحمد عثمان وتعد مباراة المقاولون والجونة هي الودية الثالثة التي يتعادل فيها ذئاب الجبل بهدف بمثله بعد خوض تجربتين وديتين من قبل أمام أسوان منذ عودة النشاط الرياضي بعد انتهاء توقف كورونا.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.

وعلى الجانب الآخر، استعاد فريق الطلائع بقيادة عبد الحميد بسيوني، جهود لاعبه عمرو جمال، بعد التأكد من شفائه من فيروس كورونا المستجد، ليشارك في تدريبات الفريق بعد نتهاء أجازة عيد الأضحى يوم الأحد الماضي.

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وكان فريق طلائع الجيش تعادل فى آخر مبارياته بالدورى أمام المقاولون العرب بهدف لمثله تقدم الذئاب بهدف عن طريق سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة فى الدورى المصرى، فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش فى الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR أيضًا. يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.