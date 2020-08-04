شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يستقر على تعيين حكمين دوليين في معظم مباريات الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد علي تعيين حكمين دوليين في معظم مباريات الأهلي والزمالك على أن يكون أحدهما حكم ساحة والآخر حكم var .

علم " الخليج 365 " أن سبب اختيار حكمين كبار لمباريات الاهلي والزمالك تحسبا لإصابة حكم الساحة ووقتها يتولي حكم الـvar إدارة المباراة مكان حكم الساحة والعكس خاصة في ظل توقف النشاط الكروي في مصر والعالم لأكثر من 4 شهور وأيضا في حالة ظهور حالات كورونا بين الحكام.

فيما كشف مسئولو لجنة لحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد انه سيتم إجراء اختبارات فيروس كورونا علي حكام الدوري قبل المباريات ب48 ساعة من اجل الاطمئنان عليهم قبل إدارة المباريات خاصة ان نتيجة مسحة فيروس كورونا ستظهر قبل اللقاء بـ24 ساعة من أجل منح اللجنة متسع من الوقت لتعيين طاقم جديد في حالة ثبوت إصابة أي حكم بفيروس كورونا.

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ويستأنف مباريات الدوري الممتاز يوم الخميس المقبل بمباراة الزمالك أمام المصري المؤجلة من الجولة الـ14 للدوري بينما يلعب الأهلى أمام إنبى يوم 9 من شهر أغسطس الجاري بينما كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه لا تأجيل لمباراتى الإنتاح الحربى أمام الأهلى ونادى مصر فى الدورى الممتار حتى الآن، والمقرر استئنافه الخميس المقبل بعد توقف استمر لأكثر من 5 أشهر .

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن ضيق الوقت يجبر اتحاد الكرة والأندية على رفض تأجيل أى لقاء لأى فريق، خاصة أن الإنتاج به 9 حالات تعافت من فيروس كورونا داخل الفريق من أصل 18 فردا أصيبوا بالفيروس الفترة الماضية، إلى جانب أن قوائم الأندية تضم 30 لاعباً، وما زال هناك وقت لتعافى باقى اللاعبين ويواجه الإنتاج الحربى فريق نادى مصر يوم 8 أغسطس الجارى، ثم الأهلى يوم 14 أغسطس.