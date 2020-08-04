شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يفتح باب الترشح على المقعد الشاغر بمجلس الإدارة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل اليوم الثلاثاء، نادي أسوان طلبات الترشح على المقعد الشاغر في مجلس إدارة النادي والذي بقي شاغرًا بوفاة تامر محمد ماضي عضو المجلس السابق، ويستقبل نادي أسوان أوراق المترشحين للمنصب بداية اليوم، حتى يوم الجمعة الموافق 10 أغسطس، كما دعا مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، جمعيته العمومية للانعقاد 29 سبتمبر المقبل، لمناقشة بعض الأمور التي تخص النادي.

واستأنف أسوان تدريباته السبت الماضي، استعدادًا بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك والتي امتدت ليومين بقرار من أحمد كشري مدرب الفريق، وذلك بمعسكر الفريق بالمركز الأوليمبي، استعداداً لمواجهة مصر المقاصة في التاسع من أغسطس الجاري ضمن مؤجلات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري العام.

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كان أبناء الجنوب قد خاضوا خمس مباريات ودية في يوليو الماضي، وذلك بعد عودة النشاط الرياضي الذي توقف في شهر مارس بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث تعادل أسوان في أربعة لقاءات بنفس النتيجة 1/1، وكان اللقاء الأول أمام النادي الاسماعيلي ثم المقاولون العرب وإنبي والمقاولون مرة أخرى، قبل أن يخسر تماسيح النيل في المباراة الودية الأخيرة قبل إجازة العيد، أمام نظيره وادي دجلة بنتيجة 3/2، في لقاء مثير.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.