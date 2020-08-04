شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يطمئن على مصاب كورونا بمسحة منفردة لتحديد موعد عودته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع لاعب المقاولون العرب المصاب بـ كورونا، لمسحة طبية منفردة اليوم الثلاثاء، للاطمئنان على حالته الصحية ومعرفة مدى سلامته من أجل انضمامه إلى تدريبات الفريق، الذي يستعد لاستئناف مسابقة الدوري العام، بعد فترة توقف بدأت في مارس الماضي واستمرت 147 يومًا بسبب انتشار الفيروس التاجي، وكان اللاعب قد خضع لبروتوكول علاجي تحت إشراف طبيب الفريق وائل نبيل بعد ثبوت إيجابية مسحته التي أجراها مع الفريق يوم الأحد قبل الماضي، حيث قرر الدكتور وائل نبيل رئيس الجهاز الطبي للمقاولون عزل اللاعب لمدة 10 أيام وفقًا لتعليمات اللجنة الطبية بالجبلاية.

من جانبه، أعلن علاء عبد الغني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن سلبية المسحة السابعة للكشف عن كورونا والتي خضع لها 50 فردًا بين لاعبين وجهاز فني السبت الماضي بالنادي، استعدادًا لمواجهة فريق طلائع الجيش وديًا اليوم، وأكد عبد الغني في تصريحات خاصة أن النادي كان قد أجرى المسحة لعدد أكبر هذه المرة بعد ظهور حالة إيجابية خلال المسحة السادسة والتي تم عزلها بمعرفة طبيب الفريق للخضوع للبروتوكول الطبي الذي أقرته اللجنة الطبية لاتحاد الكرة.

وكان المقاولون قد تعادل في وديته الأخيرة مع الجونة بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت الأربعاء الماضي على استاد عثمان أحمد عثمان وتعد مباراة المقاولون والجونة هي الودية الثالثة التي يتعادل فيها ذئاب الجبل بهدف بمثله بعد خوض تجربتين وديتين من قبل أمام أسوان منذ عودة النشاط الرياضي بعد انتهاء توقف كورونا.

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ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.