شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بابل يظهر بقميص الزمالك قبل إعلان صفقة ضمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو منسوب للأنجولى آرى بابل، جناح أول أغسطس الإنجولى، خلال ظهوره بقميص الزمالك قبل إعلان صفقة ضمه لقلعة ميت عقبة، حيث من المنتظر انضمامه للفريق الأبيض فى صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية لدعم صفوف الفريق فى الموسم المقبل.

وكشف جيسيو رودريجيز، وكيل أعمال الأنجولى آرى بابل جناح فريق أول أغسطس، فى وقت سابق، حقيقة الحساب الذى نشر تغريدة باسم اللاعب وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى تشير إلى وداعه لجماهير فريقه قبل انضمامه إلى نادى الزمالك فى الموسم الجديد، وقال وكيل بابل لـ"الخليج 365"، إن ذلك الحساب مزيف وليس تابعا للاعب.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أنه قام بالتوقيع إلكترونيًا لنادى الزمالك لمدة 3 مواسم مقبلة فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع النادى الأنجولى ليصبح لاعبا ضمن صفوف الفريق الأبيض فى الموسم الجديد.

واحترف آرى بابل صاحب الـ26 عاما، ضمن صفوف سبورتينج لشبونة البرتغالى ويملك 35 مباراة دولية رفقة منتخب أنجولا سجل فيهم خمسة أهداف، فيما شارك مع فريقه أول أغسطس الأنجولى فى 11 مباراة ببطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية أحرز خلالهم هدفين وصنع هدفًا.