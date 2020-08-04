شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يناقش تفاصيل المرحلة الثانية من مبادرة "دراجتك صحتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة جلسة اليوم مع القائمين على مباردة دراجتك صحتك، والخاصة بالدراجات المدعومة التى تقدمها الوزارة بأسعار خاصة، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، حيث تم اطلاق المرحلة الأولى الشهر الماضى ومن المقرر إطلاق المرحلة الثانية يوم 6 أغسطس .

وتطرح وزارة الشباب والرياضة 1400 دراجة هوائية بسعر مدعم ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "دراجتك.. صحتك" وتتاح الفرصة أمام الشباب والمواطنين لاقتناء الدراجات عن طريق الحجز الإلكتروني صباح يوم الخميس المقبل.

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وتعلن وزارة الشباب والرياضة عن الرابط الإلكتروني لتسجيل البيانات المطلوبة وتحديد نوع الدراجة وآليات السداد عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يعد التسجيل الإلكتروني الآلية الوحيدة لحجز الدراجات.

وتأتي مبادرة "دراجتك.. صحتك" فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، وحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ إستراتيجيتها بجعل الرياضة أسلوب حياة، إضافة إلى الآثار الإيجابية للدراجات الهوائية باعتبارها وسيلة انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة، وتساهم فى تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد أطلقت المرحلة الأولى من المبادرة فى 8 يوليو الماضي، ولاقت إقبالاً كبيراً من الشباب، ومن المقرر أن تطرح الوزارة الأعداد المطلوبة من خلال عدة مراحل، وتنقسم الدراجات المطروحة إلى دراجة جبلية ويبلغ سعرها 1932 جنيهًا، ومقاسها 26، ودراجة هجين وقيمتها 2362 جنيهًا، ومقاسها 28.