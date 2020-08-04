لاعب الأهلي السابق يكشف أسرار الفوز التاريخي على ريال مدريد

لا تزال مواجهة الأهلي وريال مدريد عام 2001 عالقة في أذهان جماهير النادي الأهلي المصري حتى وقتنا هذا، بعد تحقيق الفوز بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، احتفالاً بتتويج الأهلي بلقب نادى القرن الأفريقي، ونيل البطل القياسي لدوري أبطال أوروبا “ريال مدريد” للقب بطل القرن الأوروبي.

وتذكر لاعب الشياطين الحمر السابق “عادل مصطفى” كواليس الفوز التاريخي للأهلي على ريال مدريد، ودور المدير الفني البرتغالي الشهير “مانويل جوزيه” في هذا الانتصار.

وقال عادل مصطفى لقناة الأهلي الرسمية “مانويل جوزيه من الأشخاص الذين غيروا شكل الكرة في مصر. أتذكر أنه جاء وتحدث معي خلال سير لقاء ريال مدريد، وأخبرني بأن أتخيل تواجدي في تلك المباراة”.

وأوضح “أخبرته بدوري أنه لو فعل وقام بإشراكي سيكون ذلك شيئًا عظيمًا لي، وبالفعل فور انتهاء الشوط الأول طلب مني أن استعد للمشاركة في الشوط الثاني”.

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وأضاف “طالبني مانويل جوزيه بالاستعداد للنزول، وسألني من هو أفضل لاعب في ريال مدريد؟ قلت له: زيدان وفيجو وراؤول. جوزيه رد عليّ وقال لا..أريدك أن تراقب كلود ماكيليلي، ولو نجحت في إيقافه وقطعت الكرات عنه سنفوز بالمباراة، وهو ما فعتله بقطع 4 كرات منهم، اثنتان تسببتا في إنفرادين للأهلي”.

وحول هدف الفوز في شباك ريال مدريد، الذي سجله لاعب الوسط النيجيري “صنداي”..كشف لاعب الأهلي السابق أنه توقع ما حدث قبل اللقاء.

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وتابع عادل مصطفى حديثه “قبل المباراة بيوم كان صنداي معي في نفس الغرفة بالفندق، قلت له تخيل أننا سنفوز بهدف نظيف وأنت من سيُسجل الهدف! فقال لي هل أنت مجنون؟ قلت له تخيل فقط، لديّ إحساس أننا سنفوز، هو مجرد إحساس لا أكثر..وهو ما حدث بالفعل في اليوم التالي وصنداي هو من سجل الهدف”.

كان الأهلي قد حقق الفوز التاريخي على ريال مدريد بهدف صنداى فى الدقيقة 51 من عمر المباراة فى هجمة بدأت من خالد بيبو الذى مرر إلى حسام غالي داخل منطقة الجزاء ليراوغ الحارس سيزار سانشيز قبل أن يُهدي صنداي كرة على طبق من ذهب داخل منطقة الستة ياردات ليُسجل الهدف الغالي.