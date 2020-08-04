رياضة | فريق نمساوي يستغنى عن مهاجمه بسبب العقوبات ضد كوريا الشمالية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر فريق نمساوي يستغنى عن مهاجمه بسبب العقوبات ضد كوريا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي سانت بولتن النمساوي لكرة القدم اليوم الاثنين رحيل مهاجمه الكوري الشمالي باك كوانج ريونج بسبب العقوبات المفروضة على بلاده.

ولم تمدد السلطات النمساوية تأشيرة العمل الخاصة بالمهاجم البالغ من العمر 27 عاما تماشيا مع معايير الاتحاد الأوروبي ضد البرامج النووية والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية، بحسب ما قال المتحدث باسم سانت بولتن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

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وسجل باك 13 هدفا في 58 مباراة منذ انضمامه لسانت بولتن في 2017.

وسبق لباك اللعب في عدة أندية سويسرية من بينها بازل.

وبحسب عقوبات الاتحاد الأوروبي، والتي تستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي فإنه سيتم ترحيل موظفي كوريا الشمالية العاملين في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، إلى بلادهم.