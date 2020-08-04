رياضة | هوينيس يبدأ مشواره في تدريب هوفنهايم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر هوينيس يبدأ مشواره في تدريب هوفنهايم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ سيبستيان هوينيس مهامه في منصب المدير الفني لفريق هوفنهايم الألماني لكرة القدم وسيقود تدريبات الفريق اعتبارا من بعد غد الأربعاء، لكنه لم يرغب في تحديد أهداف للفريق في الموسم المقبل.

وقال هوينيس خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين، لدى سؤاله بشأن توقعاته لموسم 2020 / 2021 الذي ينطلق في سبتمبر المقبل:" لا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب."

وجرى تعيين هوينيس /38 عاما/ قبل أيام، مديرا فنيا لهوفنهايم الذي أنهى الموسم المنقضي في المركز السادس بالدوري الألماني (بوندسليجا) وتأهل إلى الدوري الأوروبي.

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وستكون التجربة هي الأولى لهوينيس في الدرجة الأولى بعد أن قاد فريق الرديف بنادي بايرن ميونخ للتتويج بلقب دوري الدرجة الثالثة في الموسم الماضي.

ويحظى هوينيس بالكثير من الدعاية لاسمه حيث أنه نجل مهاجم المنتخب الألماني السابق ديتر هوينيس ونجل شقيق أولي هوينيس الرئيس السابق لنادي بايرن ميونخ.

وقال سيبستيان هوينيس:"أتطلع كثيرا إلى هذا المنصب، تكون لدي انطباع جيد هنا خلال الأيام الأخيرة، الكثير من الأمور متناسقة هنا مع بعضها البعض، منها هوية النادي وفكرة كرة القدم."