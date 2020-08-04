شكرا لقرائتكم زعيم الثغر يستدرج حرس الحدود وديا في المكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى الاتحاد السكندرى تحت قياده طلعت يوسف، في الرابعة والنصف من مساء اليوم، الثلاثاء، مع حرس الحدود، على ملعب المكس، حيث تعد مواجهة الحرس هي البروفة الأخيرة لزعيم الثغر قبل لقاء الزمالك ضمن مؤجلات الجولة 18 بمسابقة الدوري العام، والمقرر لها 10 اغسطس الجارى على ملعب برج العرب، حيث تعود عجلة الدوري إلى الدوران بعد فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا.

ويسعى طلعت يوسف إلى الوقوف على التشكيل الأمثل الذى سيخوض به مباراة الزمالك فى ظل النقص العددى الكبير الذي يعاني منه زعيم الثغر، حيث تأكد غياب أيمن غباشى والذى أصيب فى مباراة سموحة الودية الأخيرة و نور السيد للايقاف و رزاق سيسيه وأحمد رفعت للاتفاق على عدم المشاركه بالإضافة الى أكوى و ويلسون و أنيس سالتو لعدم عودتهم حتى الآن من خارج البلاد.

ومن المنتظر أن يخوض طلعت يوسف مباراة الحدود بنفس تشكيل مباراة الزمالك، وفى سياق مختلف قرر طلعت يوسف إقامه معسكر للزمالك لمده 5 ايام بأحد فنادق برج العرب بداية من يوم الخميس المقبل وحتى موعد المباراه وذلك للحفاظ على اللاعبين وزيادة التركيز.

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كان لاعبو الاتحاد السكندري قد عادوا إلى التدريبات اليومية، السبت الماضي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري العام، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وكانت حالة من القلق قد سادت الجميع خاصة بعد إعلان إصابة أحد أفراد الجهاز الإدارى والذى يعتبر دينامو الفريق ومتصل بالجميع سوء الجهاز الفنى أو الطبى أو الجهاز الإدارى والعاملين، وكذلك جميع اللاعبين حتى آخر لحظة وقبل إعلان نتيجة المسحة السادسة بدقائق. وأوصى طلعت يوسف بضرورة إجراء مسحة إضافية عقب إجازة العيد للاطمئنان على صحه وسلامه الجميع.