شكرا لقرائتكم بيومي فؤاد: قدمت للاختبار في الأهلي.. وبكيت بشدة بعد هدف تريكة في الصفاقسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح الفنان بيومي فؤاد أن قدم في اختبارات الأهلي قائلا، قدمت في اختبارات الاهلي وكانت الأعداد كثيرة وأبويا خدني علقة لما عرف اني روحت الاختبارات.

قال خلال تصريحات على قناة الأهلي: "أمي كانت بتدعي الأهلي يفوز على الزمالك في مباريات القمة، عشان عارفاني مجنوني وعصبي رغم اني اخويا الكير زملكاوي ولكنه عاقل في التشجيع مش زينا".

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تابع: كنت أتوجه للمحلة والمنصورة والمحافظات لمؤازرة الأهلي ، ولا يمكن وصف شعوري بعد اول مرة قابلت فيها محمود الخطيب ووقتها عجز لساني عن الكلام.

كشف: بكيت بشدة بعد هدف محمد أبو تريكة في مرمى الصفاقسي التونسي وايدي تعورت بسبب الاحتفال الهيستيري، مضيفا: كنت متوقع هدف أبو تريكة لأن الأهلي دائما بطل المواقف الصعبة.