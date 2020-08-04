شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد يطالب بالعدالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب فرانك لامبارد مدرب تشيلسي رابطة «البريميرليج» بمنح فريقه بداية منصفة للموسم من خلال تأخير مباراته الأولى لما بعد تاريخ 12 سبتمبر/ أيلول موعد انطلاق الموسم الجديد.

وخسر «البلوز» جهود ويليان وبولسيتش وأزبيليكويتا وكانتي وأمامه مواجهة شبه محسومة أمام بايرن ميونيخ الفائز في ذهاب دور ال16 بنتيجة 3-صفر بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعن مستقبل نجمه ويليان قال لامبارد: «القرار يعود إليه، أعرف موقف النادي منه فقط وعلاقتي معه رائعة وسأكون سعيداً لو وافق على البقاء، كان مذهلاً هذا الموسم لفريقي لكن الخيار له وسأحترمه مهما كان».

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