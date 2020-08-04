شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يُطالب لاعبي الأهلي بحسم بطولة الدوري العام مبكرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من لاعبيه حسم بطولة الدوري العام مبكرًا حتى يتسنى للفريق التركيز في بطولة دورى أبطال أفريقيا من خلال العمل على الفوز في جميع المباريات المقبلة والبداية بمواجهة إنبى المقرر إقامتها في التاسع من شهر أغسطس الجارى.

وشدد فايلر أنه لا يجب الركون لفارق النقاط الكبير مع أصحاب المراكز التالية والسعي لأنهاء المسابقة في أقرب وقت لتسهيل عملية التدوير من ناحية والحصول على وقت كافٍ قبل الاستعداد لنهائيات افريقيا والتي تبدأ في شهر سبتمبر المقبل من ناحية أخرى.

في الوقت الذي منح فايلر صالح جمعة لاعب الفريق "قُبلة الحياة" مع الفريق و"روشتة" المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة بعدما عقد معه جلسة مؤخراً وتحديداً عقب مباراتي سموحة والجونة الوديتين اللتين لم يُشارك فيهما اللاعب رغم توقع كثيرين بأن يجد اللاعب لنفسه فرصة في هاتين الوديتين، إلا أن فايلر كان له رأي أخر واستبعد صالح من مباراتي سموحة والجونة اللتين انتهيتا بفوز الأهلي برباعية نظيفة وخمسة أهداف مقابل هدفين على التوالي وأكد المدير الفني لصانع ألعاب الأهلي أنه فرصته ستأتي إذا واصل الاجتهاد في التدريبات وقام بتنفيذ التعليمات وحافظ على وزنه المثالي وتخلّص من أهم أزماته بل وأزمات معظم لاعبي الكرة المصرية وهي الاحتفاظ كثيراً بالكرة وعدم التحرك بدون كرة.

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وأبلغ فايلر صالح جمعة أن تنفيذ ما سبق سيضمن له الظهور مع الأهلي وحجز مكان له في تشكيلة المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة خاصة وأن المدير الفني يثق تماماً في قدراته الفنية، وأوضح المدير الفني للاعب أن عدم مشاركته أمام سموحة والجونة لا يُعني إنه سيكون خارج حساباته عند استئناف الدوري لكن يُعني أنه ما زال بحاجة لتطوير مستواه قبل بدء مباريات الفريق في بطولة الدوري يوم الأحد المقبل بمواجهة أنبي بعد فترو توقف طويلة بسبب "جائحة" كورونا.