شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن إلغاء ودية مصر المقاصة قبل مواجهة طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش إلغاء المباراة الودية التي كان مقررا أن تجمع الفريق بنظيره مصر المقاصة في إطار الاستعداد لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

وأوضح محمد صلاح مدير فريق بيراميدز أن الجهاز الفني قرر استبدال المباراة الودية بتدريبات عادية يومي الثلاثاء والأربعاء على أن يحصل الفريق على راحة سلبية يوم الخميس، ويعود بداية من الجمعة لمواصلة تدريباته استعدادا لمواجهة طنطا في المباراة المحدد لها يوم 10 أغسطس الجاري في الجولة 19 من الدوري الممتاز على ملعب الدفاع الجوي.

ويواصل فريق بيراميدز أداء تدريباته استعدادا لاستئناف منافسات الدورى الممتاز، حيث أدى الفريق مرانه وذلك فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة نظيره طنطا فى مباراة المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة 19 من منافسات الدورى الممتاز، الذى تقرر استكماله بعدما تم تعليقه منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث من المحدد أن تُقام المباراة يوم 10 أغسطس الجارى على استاد الدفاع الجوى.

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وخاض بيراميدز معسكرين استعدادا للدورى بالقاهرة وبرج العرب، ولعب ٤ مواجهات ودية أمام المقاصة وتعادل 2-2، وأمام الزمالك وفاز 1-0، وبذات النتيجة فاز فى الودية الأولى على المصرى، وتعادل 1-1 فى وديته الثانية أمام المصرى ببرج العرب.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 32 نقطة بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل لاعبيه 28 هدفًا واستقبلت شباكه 19 هدفًا.