شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفنى بدون نادى حتى نهاية الموسم بعد قطع إعارته من المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد أيمن حفني لاعب مصر المقاصة إلى قوائم الانتظار من جديد بدون نادي حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك بعدما أعلن المقاولون العرب عن قطع إعارة اللاعب بسبب عدم التزامه وعدم حضوره إلى التدريبات منذ عودة الفريق عقب توقف كورونا، وبالتالى أدى الأمر إلى وصول العلاقة بين الطرفين إلى طريق مسدود، ليعود حفني مجدداً إلى مصر المقاصة على قوائم الانتظار.

مصر المقاصة بات في حيرة في الوقت الذي لن يتمكن فيه من الاستفادة من خدمات حفني لنهاية الموسم أو حتى تسويقه في ظل أن اللاعب لم يشارك سوى في 20 دقيقة فقط مع المقاولون منذ انتقاله إلى قلعة ذئاب الجبل في يناير، ومع توقف قيد اللاعبين في الوقت الحالي حتى نهاية الموسم الجاري.

أيمن حفني كان قد رحل عن مصر المقاصة على سبيل اعارة في يناير الماضي إلى المقاولون العرب، بعدما تسبب خطأ إداري حول فهم مسئولو المقاصة لنظام الاستبدالات في إبقاء اللاعب على قوائم الانتظار بسبب استنفاذ المقاصة لاستبدالاته بعد ضم أيمن حفني، وهو ما يعني أن اللاعب سيظل بدون نادي حتى نهاية الموسم.

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من جانبه أكد الدكتور عصام سراج الدين مدير التعاقدات بنادي مصر المقاصة، أن المقاولون العرب لم يخطر المقاصة بقطع إعارة أيمن حفني لاعب الفريق الفيومي، والذي انضم في يناير الماضي إلى المقاولون على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري، وقال سراج الدين في تصريحات لـ ”الخليج 365” :"لم يصلنا قرار رسمي من المقاولون بقطع الإعارة والتي من المقرر أن تنتهي آخر الموسم في ميعادها، ولكن إذا قرر المقاولون فسخ الإعارة فاللاعب سيعود إلى التدريب مع المقاصة بشكل طبيعي حتى يمكن قيده مع بداية الموسم الجديد في قائمة الفريق".

وأعلن المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن قطع إعارة أيمن حفني صانع ألعاب الفريق وعودته إلى نادي مصر المقاصة، بعد أن تمت استعارته في يناير الماضي من الفريق الفيومى.

وقال عضو مجلس إدارة المقاولون في تصريحات لـ ”الخليج 365” :"أيمن حفني لاعب غير ملتزم ولا يليق بمستوى المقاولون العرب، ووافقنا على قطع إعارته وعودته إلى المقاصة".

حفني كان قد رحل عن الزمالك في بداية الموسم ليعود إلى بيته القديم مصر المقاصة، بعد إحالة أوراقه إلى دكة بدلاء الفريق الأبيض وعدم حصوله على فرصة للمشاركة، إلا أن أزمة القيد عطلت مشاركته خلال النصف الأول من الدوري، وجاء توقف كورونا ليحول دون مشاركته مع المقاولون، ثم تغيب اللاعب عن التدريبات ليعلن المقاولون قطع إعارته بسبب عدم التزامه.